Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп потребовал приостановить общий подсчет голосов на президентских выборах в США.

Соответствующее требование Трамп опубликовал на своей странице в Twitter.

— Остановите подсчет, — написал президент США.

Отметим, что ранее штаб кандидата в президенты США Трампа подал иски в суд для того, чтобы приостановить подсчет голосов в штатах Джорджия, Пенсильвания и Мичиган.

Отметим, что в США подводят итоги всеобщих выборов 3 ноября, на которых американцы избирали президента и вице-президента, 435 членов Палаты представителей, 35 законодателей Сената и 13 губернаторов штатов и территорий.

За пост главы Белого дома борются демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.

Американская избирательная система предполагает непрямые(или же двухступенчатые) выборы. Вначале избиратели в каждом из 50 штатов, а также в округе Колумбия, голосуют за своего кандидата, после чего право голоса переходит к коллегии выборщиков — де-факто представителям народа, наделенным правом избрать следующего президента.

Именно от итогов голосования выборщиков (всего их 538) зависит, кто станет победителем выборов. Практически во всех штатах действует система «победитель получает все», когда все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей.

Напомним, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента, хотя подсчет голосов еще продолжается.

У Байдена заявление Трампа о завершении подсчета голосов назвали «попыткой отобрать права американцев»