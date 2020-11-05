Избирательный штаб Дональда Трампа в четверг планирует объявить об еще одном судебном иске о мошенничестве на выборах, на этот раз — в штате Невада.

Об этом стало известно агентству Reuters от источника, знакомого с этим вопросом, сообщает Европейская правда.

Штаб объявит об этом на прессконференции в Лас-Вегасе, пишет агентство. Кампания Трампа планирует заявить, что в Неваде проголосовали тысячи людей, которые больше там не проживают, отметил источник.

Штаб Трампа уже подал иски в Мичигане и Пенсильвании с требованием остановить подсчет голосов. В Висконсине штаб потребовал пересчитать бюллетени. Претендент Джо Байден имеет небольшое преимущество в Неваде, одном из немногих штатов, который является решающим для определения победителя выборов.

Отметим, что в США подводят итоги всеобщих выборов 3 ноября, на которых американцы избирали президента и вице-президента, 435 членов Палаты представителей, 35 законодателей Сената и 13 губернаторов штатов и территорий.

За пост главы Белого дома борются демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.

Американская избирательная система предполагает непрямые(или же двухступенчатые) выборы. Вначале избиратели в каждом из 50 штатов, а также в округе Колумбия, голосуют за своего кандидата, после чего право голоса переходит к коллегии выборщиков — де-факто представителям народа, наделенным правом избрать следующего президента.

Именно от итогов голосования выборщиков (всего их 538) зависит, кто станет победителем выборов. Практически во всех штатах действует система «победитель получает все», когда все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей.

Напомним, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента, хотя подсчет голосов еще продолжается.

У Байдена заявление Трампа о завершении подсчета голосов назвали «попыткой отобрать права американцев».