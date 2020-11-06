Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что правительство пока не рассматривает введение полного карантина. При этом Министерство здравоохранения рассматривает введение дополнительных ограничений на определенный период.

Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде, пишет РБК-Украина.

– Я еще раз хочу подчеркнуть. Правительство не рассматривает сейчас введение тотального карантина. Действительно, Министерство здравоохранения рассматривает введение дополнительных ограничений на определенный период для расторжения цепи заболеваний. Это не будет полный и постоянный запрет. Например, мы говорим об усилении ответственности за неношение масок, - отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов опроверг введение в стране «черной» зоны карантина. Степанов заявил, что этот вопрос даже не обсуждался.

О его введении в своем Telegram-канале сначала написала журналистка Соня Кошкина. Она ссылалась на результаты совещания у президента и отмечала то, что полного локдауна не будет, но власть хочет ввести 5 зону карантина — «черную». По словам журналистки, название условное, но в таком регионе как будто планировался «местный локдаун с остановкой всего».

Отметим, что Министерство здравоохранения предлагает Кабинету министров усилить карантинные ограничения. Новые ограничения будут касаться ограничения деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон в торгово-развлекательных центрах.



