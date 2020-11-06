Николаевская областная избирательная комиссия получила незаполненный протокол с одного из избирательных участков, где голоса были вписаны только за кандидата в депутаты облсовета от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Анара Ахундова.

Секретарь облизбиркома Кирилл Дымов подтвердил НикВести, что такой протокол был получен комиссией от городской ТИК.

Копия протокола с участка №480836

По словам Кирилла Дымова, горизбирком передал облизбиркому копию протокола с избирательного участка №480836 в Ингульском районе, оторый был заполнен с рядом нарушений, в частности, из всех кандидатов в депутаты результаты голосования были указаны только напротив фамилии Анара Ахундова. Остальные же ячейки оказались пустыми.

— Нам привезли вот такую копию протокола с этого участка. Я не понимаю, как так получилось, что этот документ пропустили в городской комиссии. Он заполнен с рядом ошибок. Пустые колонки, цифр нет, и только напротив кандидата Ахундова стоит какая-то цифра. Я не знаю, как у них это получилось. Они по закону должны передать первый вариант протокола, второй они оставляют у себя, а третий вывешивают на информационную доску, — заявил Кирилл Дымов.

Облизбирком, изучив документы, принял решение отправить документы на доработку и попросил горизбирком предоставить оригинал протокола.

— Мы отправили документ на уточнение. Чтобы нам привезли не копию, а первоисточник протокола. Мы хотим понять, что они уточняли, в чем у них были уточнения, — рассказал Кирилл Дымов.

Отметим, что 25 октября, в день проведения местных выборов, приблизительно в 11:00 члены участковых избирательных комиссий №480835 и №480836 Анатолий Попук и Виталий Яров покинули здание городской школы №19, где был расположены избирательные участки и ушли общаться с кандидатом в депутаты областного совета Анаром Ахундовым. Это зафиксировал наблюдатель от партии «Пропозиция», который составил по данному факту акты о нарушении избирательного процесса, а также вызвал на место полицию.

Общение членов участковых избирательных комиссий с Анаром Ахундовым

Отметим, что в 2012 году Анар Ахундов был осужден за вымогательство взятки с предпринимателя в обмен на решение в мэрии земельного вопроса.

Анар Ахундов известен тем, что в 2012 году, будучи помощником депутата Николаевского городского совета и секретаря земельной комиссии Сергея Жайворонка, требовал с предпринимателей взятки за положительное решение земельных вопросов.

Согласно решению Ленинского районного суда Николаева от 21 сентября 2012 года, Анар Ахундов предлагал частному предпринимателю а 2,5 тысяч долларов решить ему вопрос относительно выдачи разрешения горсовета на установку торгового павильона в Николаеве. Анар Ахундов был задержан правоохранителями при получении части взятки и в итоге был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Анар Ахундов толкал журналиста НикВести Ивана Казору

12 сентября Анар Ахундов присутствовал на организованном партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» футбольном турнире, где препятствовал работе журналиста НикВести Ивана Казоры, толкая его и не позволяя взять интервью у Владислава Чайки, кандидатуру которого сегодня на конференции областная организация политсилы предложилаСтратегическому совету ОПЗЖ в качестве кандидата в мэры Николаева.