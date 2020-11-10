Александр. Корниенко и Давид Арахамия

Лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко позитивно оценил работу партийной организации в Николаевской области и ее руководителя Давида Арахамии по итогам местных выборов.

Об это он заявил в ходе общения с журналистами, во вторник, 10 ноября, пишут НикВести.

Александр Корниенко считает, что партия «Слуга народа» смогла показать хороший результат в Николаевской области по результатам выборов.

— Всегда хотелось бы лучше (результаты, — прим.). Но, это местные выборы, местные организации партии много работали. Вот организацию в Николаевской области высоко оцениваю, потому что 30% глав набрали, и депутатов много, — заявил Александр Корниенко.

Помимо этого он отметил, что в местных партийных организациях «Слуга народа» по всей Украине могут произойти структурные изменения.

— Новоизбранные депутаты в дальнейшем будут определять какой будет форма работы их партийных организаций на местах. Где-то, я уверен, сменится руководитель местной организации партии, где-то изменится состав местных организаций. Это дело местных организаций принимать такие решения. Мы из центра будем их только поддерживать, — отметил он.

Напомним, 3 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов. Согласно итоговому протоколу партия набрали «Слуга народа» набрала 14,89% голосов избирателей и заняла третье место.

Также напомним, что ранее Александр Корниенко заявил, что партия «Слуга народа» будет иметь ситуативные коалиции в местных советах, а партнеров будет искать среди местных партий, с которыми нет противостояния.