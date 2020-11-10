Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает реформировать принципы функционирования Шенгенской зоны, чтобы обеспечить лучшую защиту стран ЕС от террористов.

Об этом он заявил во время видео-саммита лидеров ЕС по противодействию террористическим угрозам, пишет Европейская правда.

Эммануэль Макрон отметил, что странам ЕС нужен «быстрый совместный скоординированный ответ» на последние теракты во Франции и Австрии, и среди необходимых шагов — реформа Шенгенской зоны.

Президент Франции отметил, что Шенгенская зона со свободным передвижением граждан — главное достижение Европы, однако это свободное передвижение предоставлялось в обмен на защиту и достаточный контроль безопасности на внешних границах, и последнее условие выполняется недостаточно.

— Общественное мнение и государства, которые противостоят террористической угрозе, не смогут долго соглашаться с тем, чтобы наши границы оставались открытыми, если не произойдет основательной реформы Шенгенской зоны. Мы видели это весной в контексте пандемии, и сейчас видим в контексте террористической угрозы. Нам нужно реформировать Шенгенскую зону, чтобы это было пространство безопасности, - сказал Эммануэль Макрон.

Он также сообщил, что в ближайшие дни представит свои предложения по реформе Шенгена другим европейским лидерам.

— Реформа Шенгена обеспечит свободу передвижения в безопасности ... Любые пробелы в системе безопасности на внешней границе или в одной из стран-членов — это риск для всех стран, - подчеркнул он.

Президент Франции акцентировал на необходимости создавать совместные базы данных, бороться с террористической пропагандой в Интернете и улучшать все инструменты борьбы с терроризмом, которые уже существуют в ЕС.

Напомним, что в конце октября во Франции был объявлен максимальный уровень террористической угрозы. В частности, в Ницце у базилики Нотр-Дам неизвестный напал с ножом на людей в результате чего погибла женщина, еще несколько человек получили ранения.