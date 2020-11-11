Николаевская областная государственная администрация использовала только 53% выделенных из госбюджета денег на ремонт дорог в регионе.

Как сообщает эск-советник премьер-министра Украины Юрий Голик, таким образом, Николаевская область вошла четверку худших по использованию средств Дорожного фонда регионов.

В частности, из выделенных в этом году 463 миллионов 973 тысяч гривен на ремонт дорог облгосадминистрация освоила только 247 миллионов 607 тысяч гривен. Всего же в Дорожном фонде предусмотрено 556 миллионов 272 тысячи гривен на ремонт дорог в Николаевской области.

На сегодняшний день остаток средств на ремонт дорог в области на счету облгосадминистрации составляет 216 миллионов 366 тысяч гривен.

Таким образом, Николаевская ОГА освоила 53,37% выделенных средств и вошла в четверку аутсайдеров среди всех областей по использованию денег Дорожного фонда. Худшие результаты показали также Волынская (41%), Тернопольская (52%) и Киевская (63%) облгосадминистрации.

Лидерами по освоению средств в Украине стали: Харьковская ОГА — 96%, Днепропетровская ОГА — 95%, Хмельницкая ОГА — 94% и Киев — 91%.

Напомним, что по состоянию на октябрь из выделенных в этом году 412,4 миллиона гривен на ремонт дорог в Николаевской области облгосадминистрация освоила только 208,3.

Стоит отметить, что в 2019 году Николаевская область не использовала более 66 миллионов гривен, выделенных из Дорожного фонда.

Напомним, что Кабинет Министров Украины утвердил перечень автомобильных дорог общего пользования государственного значения, которые будут отремонтированы в 2020 году. В список вошли трассы Н-14 «Александровка — Кропивницкий — Николаев» и Н-11 «Днепр — Николаев».

При этом, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Николаевской области впервые за последние 20 лет было выделено 4,2 миллиарда гривен на ремонт дорог. Они будут готовы до конца 2020 года.

Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заявил, что во всех 19-ти районах области разбиты дороги.