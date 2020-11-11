Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил сложную эпидситуацию в стране и заявил, что если не ввести карантин выходного дня, то к 15 декабря мест в больницах не будет вовсе.

Об этом премьер сообщил во время заседания правительства.

— Если ничего не делать, уже 10-15 декабря медицинская система не будет иметь возможности принимать ни одного человека. По сегодняшней ситуации до 10-15 декабря, если ничего не делать, мест в больницах не будет даже в коридорах, — сказал Денис Шмыгаль.

По его словам, главная задача — уменьшить потоки людей в выходные в Украине.

— Мы не останавливаем экономику Украины, то есть предприятия будут работать, транспорт будет работать. Но максимально все, кто может оставаться дома, должны оставаться дома. Мы призываем общество разорвать в течение выходных цепочку заражений и уменьшать количество заболевших в Украине, — подчеркнул он.

Отметим, что сегодня Кабинет Министров Украины принял решение о введении на всей территории страны карантина выходного дня.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заверил, что анонсированный Минздравом карантин выходного дня продлится лишь несколько недель. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство «готов подставить плечо», чтобы поддержать предпринимателей при усилении карантина выходного дня.

В среду, 11 ноября, в Николаеве прошел мирный митинг работников заведений общественного питания в рамках всеукраинской акции протеста против ограничений работы в рамках карантина «выходного дня».

Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил против карантина «выходного дня» и обратился к главе государственной комиссии ТЭБ и ЧС Денису Шмыгалю, а также к главе Николаевской ОГА Александру Стаднику с просьбой не вводить его в Украине.