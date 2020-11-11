Суд апелляционной инстанции оставил в силе решение первой инстанции, которым было признано выборы городского головы и выборы депутатов Броварского городского совета недействительными, и обязал назначить повторные выборы.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов Павел Ризаненко на своей странице в Facebook.

— Апелляционная инстанция оставила в силе решение первой инстанции по иску кандидата Саука (депутат Броварского городского совета Андрей Саук, – ред.) которым было признано выборы городского головы и выборы депутатов Броварского городского совета несостоявшимися и обязала назначить повторные выборы городского головы Броваров и депутатов Броварского городского совета. В городе Бровары теперь точно будут проведены повторные выборы городского головы и депутатов Броварского городского совета, – написал Павел Ризаненко.

Павел Ризаненко отметил, что решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Напомним, ранее в Верховной Раде нардеп от фракции «Слуга народа» зарегистрировал постановление об отмене второго тура выборов мэров на время пандемии коронавируса. Однако, уже 21 октября представители партии «Слуга народа» сообщили, что политсила не собирается инициировать отмену второго тура местных выборов из-за распространения коронавируса.