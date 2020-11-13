По состоянию на утро 13 ноября в Николаевской области зарегистрировано 281 новый случай COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех подтвержденных случаев коронавируса по месту жительства:
Николаев — 178;
Первомайск — 22;
Южноукраинск — 13;
Вознесенск — 0;
Очаков — 0;
Арбузинский район — 8;
Баштанский район — 0;
Березанский район — 15;
Братский район — 0;
Березнеговатский район — 0;
Веселиновский район — 0;
Витовский район — 4;
Вознесенский район — 1;
Врадиевский район — 10;
Еланецкий район — 0;
Доманевский район — 0;
Казанковский район — 6;
Кривоозерский район — 13;
Николаевский район — 11;
Новобугский район — 3;
Новоодесский район — 1;
Очаковский район — 1;
Первомайский район — 0;
Снигиревский район — 5.
При этом за время пандемии COVID-19 в области заболели 579 (+10 за сутки) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 174, всего выздоровели — 3564. Умерло всего от последствий коронавируса 237 человек, за сутки — 4.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил жителям города, которые не верят в серьезность угрозы коронавирусного заболевания, посетить инфекционное отделение в городской больнице №1, где проходят лечение больные COVID-19.
По состоянию на утро 13 ноября в Николаевской области зарегистрировано 281 новый случай COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех подтвержденных случаев коронавируса по месту жительства:
Николаев — 178;
Первомайск — 22;
Южноукраинск — 13;
Вознесенск — 0;
Очаков — 0;
Арбузинский район — 8;
Баштанский район — 0;
Березанский район — 15;
Братский район — 0;
Березнеговатский район — 0;
Веселиновский район — 0;
Витовский район — 4;
Вознесенский район — 1;
Врадиевский район — 10;
Еланецкий район — 0;
Доманевский район — 0;
Казанковский район — 6;
Кривоозерский район — 13;
Николаевский район — 11;
Новобугский район — 3;
Новоодесский район — 1;
Очаковский район — 1;
Первомайский район — 0;
Снигиревский район — 5.
При этом за время пандемии COVID-19 в области заболели 579 (+10 за сутки) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 174, всего выздоровели — 3564. Умерло всего от последствий коронавируса 237 человек, за сутки — 4.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил жителям города, которые не верят в серьезность угрозы коронавирусного заболевания, посетить инфекционное отделение в городской больнице №1, где проходят лечение больные COVID-19.