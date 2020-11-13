По состоянию на утро 13 ноября в Николаевской области зарегистрировано 281 новый случай COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Из всех подтвержденных случаев коронавируса по месту жительства:

Николаев — 178;

Первомайск — 22;

Южноукраинск — 13;

Вознесенск — 0;

Очаков — 0;

Арбузинский район — 8;

Баштанский район — 0;

Березанский район — 15;

Братский район — 0;

Березнеговатский район — 0;

Веселиновский район — 0;

Витовский район — 4;

Вознесенский район — 1;

Врадиевский район — 10;

Еланецкий район — 0;

Доманевский район — 0;

Казанковский район — 6;

Кривоозерский район — 13;

Николаевский район — 11;

Новобугский район — 3;

Новоодесский район — 1;

Очаковский район — 1;

Первомайский район — 0;

Снигиревский район — 5.

При этом за время пандемии COVID-19 в области заболели 579 (+10 за сутки) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 174, всего выздоровели — 3564. Умерло всего от последствий коронавируса 237 человек, за сутки — 4.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил жителям города, которые не верят в серьезность угрозы коронавирусного заболевания, посетить инфекционное отделение в городской больнице №1, где проходят лечение больные COVID-19.