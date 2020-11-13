Николаевский окружной административный суд отклонил иск политической партии ВО «Батьківщина», которая требовала отмены результатов выборов в облсовет из-за ошибок по всем 7 территориальным округам.

Об этом свидетельстует решение суда от 13 ноября, сообщают НикВести.

В частности, суд отклонил иски по каждому из 7 участковых избирательных комиссий.

Истец заявил, что ответчиком при составлении протокола о результатах выборов неправильно вычислено общее количество голосов избирателей, поддержавших все территориальные избирательные списки кандидатов в депутаты от всех местных организаций политических партий, поскольку указанная сумма не соответствует разнице количества избирателей, принявших участие в голосовании и количества избирательных бюллетеней, признанных недействительными.

Помимо этого, данные на отдельных участках повлиявшие на общие показатели по территориальному избирательному округу, истец не предоставил.

– Утверждение истца о том, что ответчиком неправильно вычислено в протоколах об итогах голосования по округам, поскольку должен рассчитываться как разница, судом во внимание не принимается, поскольку после окончания обработки избирательных бюллетеней с голосами избирателей, поддержавших территориальный избирательный список соответствующей местной организации политических партий, участковая избирательная комиссия обязана проверить, равно ли количество голосов избирателей, поддержавших территориальный избирательный список, сумме количества голосов избирателей, поддержавших каждого из кандидатов в депутаты, включенных в список кандидатов в депутаты от этой партии, и количества голосов избирателей, поддержавших весь территориальный избирательный список кандидатов в депутаты от партии, не поддержав отдельного кандидата в депутаты из данного списка, - говорится в решении суда.

Учитывая это, расхождения в ведомостях по округу №4, №5, №7, указанных в протоколах об итогах голосования, не нашли своего подтверждения в ходе судебного заседания.

Напомним, что Николаевская городская территориальная избирательная комиссия «дорисовала» голоса кандидату от «ОПЗЖ» Олегу Солтысу и его супруге Оксане на выборах в Николаевский областной совет. Ранее Общественной сети «ОПОРА» заявили, что в данных протокола о результатах выборов в Николаевский областной совет по округу №7 выявили ряд несоответствий в голосах отданных за кандидатов от «ОПЗЖ».

11 ноября, журналист НикВести Олег Деренюга опубликовал доказательства фальсификаций выборов в Николаевский областной совет на округе №3.

Аналогичная ситуация произошла и на округе №4. О несоответствии данных итогового протокола с результатами на избирательных участках по этому округу заявляли наблюдатели гражданской сети «ОПОРА». Издание НикВести также опубликовало копии протоколов с избирательных участков, после чего выяснилось, что облизбирком отнимал у кандидата от «ОПЗЖ» Татьяны Потапенко целые десятки, оставляя лишь окончание цифры. Кандидат заявила, что также намерена судиться с облизбиркомом, который украл у нее победу, и отдал ее другому кандидату — Анару Ахундову.

Также напомним, что кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Потемкин подал иск в Николаевский окружной административный суд в связи с тем, что считает, что облизбирком украл у него победу на выборах. Рассмотрение иска состоится завтра, 13 ноября, в 9:00.