В Военной прокуратуре рассказали детали дела о незаконном экспорте в Россию оборудования военного назначения с государтсвенного предприятия «Зоря» - «Машпроект».

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

Ранее сообщалось, что в Николаеве Служба безопасности Украины предотвратила нелегальный экспорт оборудования для российских военных кораблей.

В прокуратуре сообщили, что в рамках расследования было установлено, что двое местных предпринимателей, действуя по предварительному сговору с работниками оборонного предприятия, на протяжении 2015 - 2020 годов изготовляли, присваивали и вывозили с территории комплекса дорогостоящее газотурбинное оборудование, которое предприятие использует во время серийного производства газотурбинной продукции промышленного и военного назначения, а также его исследовательских образцов.

Выяснилось, что указанные лица с целью дальнейшей переправки за границу присваивали отдельные составляющие стенда по испытанию газотурбинных двигателей, в том числе военного назначения, после чего завершили его сборку и доукомплектовали другим необходимым оборудованием и механизмами на собственных производственных мощностях.

11 ноября с цель документирования преступных действий, проведены обыски по адресам проживания и осуществления предпринимательской деятельности фигурантов.

По результатам следственных действий выявлен редуктор типа М-12, весом 14 тонн и составляющие детали для установки на военные корабли.

Сейчас назначена товароведческая экспертиза, по результатам которой будет решен вопрос относительно сообщения лицам о подозрении.

Досудебное расследование уголовного производства осуществляют следователи Следственного управления Главного управления Нацполиции в Николаевской области, оперативное сопровождение - сотрудники подразделения СБУ в Николаевской области.