Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов обвинил Иран в затягивании расследования катастрофы самолета авиакомпании МАУ возле Тегерана. Иран не делится информацией и не отвечает на запросы о сотрудничестве.

Об этом Мамедов заявил в комментарии агентству Reuters.

Представитель прокуратуры добавил, что Тегеран также отклонил призывы Киева по пожизненному заключению виновных в уничтожении украинского самолета.

Отметим, в следующем месяце ожидается третий раунд переговоров с Ираном по расследованию катастрофы МАУ и компенсациям семьям погибших.

Напомним, украинские следователи так и не смогли допросить подозреваемых в атаке на самолет авиакомпании МАУ в Иране. Однако, есть определенный прогресс в расследовании причин авиакатастрофы.

Отметим, что Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу украинского самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном.

Ранее сообщалось, что отдельные родственники погибших пассажиров рейса МАУ PS752, сбитого иранскими военными, подали иск против Ирана в Федеральном суде в Вашингтоне.

Напомним, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской авиакомпании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.

3 февраля власти Ирана заявили, что отказываются предоставлять Украине какие-либо материалы по сбитому пассажирскому самолету компании МАУ.

Так, в Министерстве иностранных дел Ирана заявили о завершении расследования по факту крушения самолета «Международных авиалиний Украины» и добавили, что «черные ящики» украинского самолета не содержат важной информации.

В деле о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых. Сейчас под стражей находятся лишь трое фигурантов.