Начальница городского управления здравоохранения Николаева Ирина Шамрай рассказала, что на сегодняшний день город обеспечен инсулином на 76%.

Об этом она сказала в эфире телеканала «Март».

— Мы надеялись, что с 1 октября финансирование перейдет к Национальной службе здоровья Украины, но в это время пришла субвенция из государственного бюджета. К сожалению, каждый год эта субвенция не покрывает стопроцентной необходимости, - сказала Ирина Шамрай.

По ее словам, в 2018 году из городского бюджета проводилось дофинансирование на обеспечение больных инсулином в размере 3 миллиона 795 тысяч гривен, в 2019 году — 5 миллионов 777 тысяч гривен и в 2020 году — 2 миллиона 500 тысяч гривен.

— На сегодняшний день у нас есть финансирование в размере 76% от необходимости, есть откуда перераспределить средства, поэтому думаю, что к концу года проблем с обеспечением данной категории больных возникать не будет, - добавила Ирина Шамрай.

Напомним, что в июле 2020 года, начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай сообщала о том, что для того, чтобы обеспечить лекарством больных до 1 октября 2020 года не хватает еще 4,5 миллиона гривен. После чего исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал выделение меньше половины недостающей суммы — 1,8 миллиона гривен.

При этом из-за недостаточного обеспечения города инсулином, больным сахарным диабетом с августа выдавали его в малых дозах.

В сентябре дефицит увеличился и николаевцы начали жаловаться на отсутствие бесплатного инсулина в аптеках. Начальница горздрава Николаева Ирина Шамрай сообщала, что по устной договоренности с управлением аптеки будут давать его в долг. Однако, как рассказали горожане, аптеки препараты не отпускали.