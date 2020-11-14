Торговым заведениям, в которых отведено не менее 60% площади под продукты питания, разрешено работать во время карантина выходного дня. В этих магазинах продажа непродовольственных товаров разрешена.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба Минздрава

– К нам поступают сведения, что контролирующие органы требуют от супермаркетов и магазинов закрыть отделы непродовольственных товаров или убрать такие товары с полок, - отметил главный государственный санитарный врач.

По его словам, в положениях постановления о карантине выходного дня четко прописаны нормы, по которым разрешена работа торговых заведений.

– Сейчас же мы сталкиваемся со случаями буквальной трактовки написанного в положении. Стоит отметить, что соответствующим пунктом постановления о карантине выходного дня разрешена работа супермаркетов и магазинов с площадью 60% и более под пищевые продукты, без ограничения торгового ассортимента заведения, - добавил Ляшко.

Как известно, с 00:00 субботы до 00:00 понедельника запрещено принимать посетителей в заведениях общественного питания, салонах красоты и спортзалах. Также запрещена работа магазинов промтоваров, ТРЦ, кинотеатров, проведения общественных и культурных мероприятий.

Отметим, что Кабинет Министров Украины принял решение о введении на всей территории страны карантина выходного дня.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заверил, что анонсированный Минздравом карантин выходного дня продлится лишь несколько недель. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство «готов подставить плечо», чтобы поддержать предпринимателей при усилении карантина выходного дня.

Однако, позже стало известно, что карантин «выходного дня» введут до 31 декабря.