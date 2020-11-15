Глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко подписала распоряжение о созыве внеочередной сессии 17 ноября.

Соответствующий документ опубликован на сайте Николаевского областного совета.

В тексте распоряжение указывается, что сессия созывается «в связи с необходимостью решения насущных вопросов».

Пленарное заседание внеочередной сессии Николаевского областного совета седьмого созыва начнется в 11:00 17 ноября.

Напомним, Николаевский окружной административный суд отменил протокол и постановление областной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Николаевского областного совета.

Ранее сообщалось, что Николаевская областная территориальная избирательная комиссия при подведении итогов выборов депутатов областного совета пользовалась не официальными данными — бумажными протоколами ТИК с соответствующими печатями и подписями, а данными электронного кабинета Центризбиркома, использование которого является лишь рекомендацией.

10 ноября, Александр Потемкин посетил Николаевский облизбирком и попросил предоставить ему заверенные комиссией экземпляры протоколов для подготовки судебного иска, однако, ему отказали.

11 ноября, журналист НикВести Олег Деренюга опубликовал доказательства фальсификаций выборов в Николаевский областной совет на округе №3.

Аналогичная ситуация произошла и на округе №4. О несоответствии данных итогового протокола с результатами на избирательных участках по этому округу заявляли наблюдатели гражданской сети «ОПОРА». Издание НикВести также опубликовало копии протоколов с избирательных участков, после чего выяснилось, что облизбирком отнимал у кандидата от «ОПЗЖ» Татьяны Потапенко целые десятки, оставляя лишь окончание цифры. Кандидат заявила, что также намерена судиться с облизбиркомом, который украл у нее победу, и отдал ее другому кандидату — Анару Ахундову.