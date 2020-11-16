Николаевская городская территориальная избирательная комиссия проголосовала за печать избирательных бюллетеней на второй тур выборов мэра Николаева.

Такое решение было принято на заседании горизбиркома сегодня, 16 ноября, передает корреспондент НикВести.

В частности, на рассмотрение горизбиркома было вынесено два предложения для печати бюллетеней: Николаевская областная типография и ФОП Андрей Бердник.

Было принято решение печатать бюллетени у ФОП Андрея Бердника, поскольку он сможет изготовить их в течение суток, в то время как типография может напечатать бюллетени только к четвергу.

Таким образом, на второй тур выборов мэра Николаева будет изготовлено 356 тысяч 786 бюллетеней за 1 гривну 50 копеек за штуку.

При этом, ФОП Андрей Бердник также напечатает 2 тысячи 472 бланка протоколов за 3 гривны за штуку.

Отметим, что второй тур выборов Николаевского городского головы состоится в воскресенье, 22 ноября.

Напомним, что в четверг, 5 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра, согласно которым во второй тур вышли действующий городской голова Александр Сенкевич и Владислав Чайка.