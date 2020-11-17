Заболевшией коронавирусом мэр Николаева Александр Сенкевич записал видеообращение из городской больницу №1, где на сегодняшний день проходит лечение.

Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

В частности, он рассказал, что идет на поправку и сегодня в 19:00 проведет прямой эфир в соцсетях, чтобы пообщаться с жителями Николаева.

— Друзья, спасибо вам большое. Получаю огромное количество звонков и сообщений с вопросами о моем здоровье. Со мной все в порядке, выздоравливаю, иду на поправку. Сегодня в 19:00 хочу выйти в онлайн для того, чтобы пообщаться с вами о городских вопросах, о ковиде, о карантине, об отопительном сезоне и других вопросах. Увидимся и там пообщаемся. Берегите себя и своих близких. Надевайте маску. Все будет хорошо, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, 9 ноября мэр Сенкевич сообщил, что заразился COVID-19 и будет находиться дома на самоизоляции. Однако на следующий день его госпитализировали в городскую больницу №1. Позже в горздраве рассказали, что городской голова Александр Сенкевич находится в стабильном состоянии.