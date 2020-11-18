Премьер-министр Армении Никол Пашинян, несмотря на призывы оппозиции уйти в отставку из-за «сдачи Карабаха», планирует остаться в должности и представил дорожную карту для преодоления кризиса.
Об этом Пашинян в среду написал на своей странице в Facebook, сообщает Европейская правда.
Пашинян заявил, что считает себя «ответственным номер один» за сложившуюся ситуацию. Он представил дорожную карту, для реализации которой, по его словам, нужно провести изменения в правительстве.
Пашинян предлагает в ближайшее время осуществить восстановление нагорно-карабахского мирного процесса в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ с акцентом на статус Нагорного Карабаха и приоритетность возвращения людей в места их проживания; обеспечить социальные гарантии семьям погибших военнослужащих и граждан; восстановить жилые и общественные здания и инфраструктуру, пострадавшие во время войны на территории Армении.
Он заявил, что власти намерены добиваться немедленного возвращения пленных военнослужащих и мирных жителей и обеспечить им социальные гарантии.
Он также пообещал провести реформу Вооруженных сил Армении. Отдельно Пашинян планирует меры для преодоления коронавируса и его последствий, реформу Избирательного кодекса и шаги, направленные на борьбу с коррупцией.
По его словам, для реализации этих мер понадобится полгода. В июне 2021 года он планирует выступить с отчетом о реализации дорожной карты.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал военных с передовой в Ереван противостоять протестам, впоследствии уточнив, что хочет, чтобы они развеяли подозрения о предательстве в результате соглашения о прекращении войны в Карабахе.
Напомним, президент Армении Армен Саркисян призвал премьер-министра Никола Пашиняна вместе с правительством уйти в отставку. Он также призвал парламент страны готовиться к досрочным выборам.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян, несмотря на призывы оппозиции уйти в отставку из-за «сдачи Карабаха», планирует остаться в должности и представил дорожную карту для преодоления кризиса.
Об этом Пашинян в среду написал на своей странице в Facebook, сообщает Европейская правда.
Пашинян заявил, что считает себя «ответственным номер один» за сложившуюся ситуацию. Он представил дорожную карту, для реализации которой, по его словам, нужно провести изменения в правительстве.
Пашинян предлагает в ближайшее время осуществить восстановление нагорно-карабахского мирного процесса в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ с акцентом на статус Нагорного Карабаха и приоритетность возвращения людей в места их проживания; обеспечить социальные гарантии семьям погибших военнослужащих и граждан; восстановить жилые и общественные здания и инфраструктуру, пострадавшие во время войны на территории Армении.
Он заявил, что власти намерены добиваться немедленного возвращения пленных военнослужащих и мирных жителей и обеспечить им социальные гарантии.
Он также пообещал провести реформу Вооруженных сил Армении. Отдельно Пашинян планирует меры для преодоления коронавируса и его последствий, реформу Избирательного кодекса и шаги, направленные на борьбу с коррупцией.
По его словам, для реализации этих мер понадобится полгода. В июне 2021 года он планирует выступить с отчетом о реализации дорожной карты.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал военных с передовой в Ереван противостоять протестам, впоследствии уточнив, что хочет, чтобы они развеяли подозрения о предательстве в результате соглашения о прекращении войны в Карабахе.
Напомним, президент Армении Армен Саркисян призвал премьер-министра Никола Пашиняна вместе с правительством уйти в отставку. Он также призвал парламент страны готовиться к досрочным выборам.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов