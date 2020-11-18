Общественная организация «Передовые правовые инициативы», внесенная в базу псевдосоциологов, чьи исследования систематически не совпадают с с результатами выборов, спрогнозировала победу Владислава Чайки на выборах мэра Николаева.
Опрос провела компания, которую до 2019 года возглавлял Андрей Долганов, помощник народного депутата 8 созыва Юрия Бойко.
По данным опроса, во втором туре выборов Николаевского городского головы Владислава Чайку готовы поддержать 42,83% избирателей, а его оппонента Александра Сенкевича - 39,17%. Еще 18% не определились, кого поддержат. Пресс-релиз с результатами опроса опубликован на сайте «Передовых правовых инициатив». Примечательно, что в нем содержится много пунктуационных, грамматических и фактологических ошибок. Например, социологи указывают, что Владислав Чайка баллотируется в мэры от партии «Оппозиционный блок - За життя», хотя партия называется «Оппозиционная платформа - За жизнь».
Указывается, что опрос проводился за 1 день - 8 ноября. Методом «face to face» было якобы опрошено 2100 респондентов - жителей Николаева в возрасте от 18 лет, а погрешность репрезентативности не превышает 1,5%.
Данные исследования также распространяются через агитационную газету «Чайка» с заголовком «Николаев выбирает Чайку».
«Социологи обращают внимание на то, что поддержка Чайки постепенно увеличивается и прогнозируют, что неопределившиеся будут склоняться именно в его сторону, так как Чайка показал больший потенциал для рост», - говорится в публикации в газете, заказчиком которой является Владислав Чайка.
Отметим, что компания «Передовые правовые инициативы» находится в базе псевдосоциологов, собранной изданием «Тексти». В эту базу включены псеводосоциологические службы, которые обнародовали сомнительные результаты на протяжении последних 15 лет. Фальшивость высчитывали в комплексе по нескольким критериям: отсутствие упоминаний про исследования фирмы в период между выборами, публичная связь основателей с политиками, а также способ распространения информации об исследований и расхождения между объявленными прогнозами и результатами голосований.
Общественная организация «Передовые правовые инициативы», у которой Владислав Чайка заказал опрос, часто ошибалась в своих исследованиях, показывая совершенно другой результат, чем в реальности был на выборах.
Особенно часто ППИ ошибались во время недавних парламентских выборов летом 2019 года.
Фирма «Передовые правовые инициативы» зарегистрирована в 2007 году. Ее учредители - Феликс Аронович, Вадим Веребский и Лариса Ермак. До 2019 года ее директором был Андрей Долганов - он являлся официальным помощником народного депутата Юрия Бойко в 6 и 8 созывах, который сейчас является одним из лидеров «Оппозиционной платформы - За жизнь». Сейчас директором компании является Роман Редько - он трижды баллотировался в парламент от «Партии регионов», был депутатом Киевского облсовет от этой же партии в 2010 - 2015 годах.
В 2012 году «Передовые правовые инициативы» получили персональную благодарность от Виктора Януковича ко Дню независимости Украины. В апреле 2014 года после появления очередных рейтингов ППИ тогдашний руководитель фонда «Деминициативы» Ирина Бекешкина называла эту службу «очередными «Рогами и копытами». Тогда социолог отметила, как «Правовые передовые инициативы» с «космической скоростью» делают общенациональный опрос: 4500 респондентов на 2 дня.
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Общественная организация «Передовые правовые инициативы», внесенная в базу псевдосоциологов, чьи исследования систематически не совпадают с с результатами выборов, спрогнозировала победу Владислава Чайки на выборах мэра Николаева.
Опрос провела компания, которую до 2019 года возглавлял Андрей Долганов, помощник народного депутата 8 созыва Юрия Бойко.
По данным опроса, во втором туре выборов Николаевского городского головы Владислава Чайку готовы поддержать 42,83% избирателей, а его оппонента Александра Сенкевича - 39,17%. Еще 18% не определились, кого поддержат. Пресс-релиз с результатами опроса опубликован на сайте «Передовых правовых инициатив». Примечательно, что в нем содержится много пунктуационных, грамматических и фактологических ошибок. Например, социологи указывают, что Владислав Чайка баллотируется в мэры от партии «Оппозиционный блок - За життя», хотя партия называется «Оппозиционная платформа - За жизнь».
Указывается, что опрос проводился за 1 день - 8 ноября. Методом «face to face» было якобы опрошено 2100 респондентов - жителей Николаева в возрасте от 18 лет, а погрешность репрезентативности не превышает 1,5%.
Данные исследования также распространяются через агитационную газету «Чайка» с заголовком «Николаев выбирает Чайку».
«Социологи обращают внимание на то, что поддержка Чайки постепенно увеличивается и прогнозируют, что неопределившиеся будут склоняться именно в его сторону, так как Чайка показал больший потенциал для рост», - говорится в публикации в газете, заказчиком которой является Владислав Чайка.
Отметим, что компания «Передовые правовые инициативы» находится в базе псевдосоциологов, собранной изданием «Тексти». В эту базу включены псеводосоциологические службы, которые обнародовали сомнительные результаты на протяжении последних 15 лет. Фальшивость высчитывали в комплексе по нескольким критериям: отсутствие упоминаний про исследования фирмы в период между выборами, публичная связь основателей с политиками, а также способ распространения информации об исследований и расхождения между объявленными прогнозами и результатами голосований.
Общественная организация «Передовые правовые инициативы», у которой Владислав Чайка заказал опрос, часто ошибалась в своих исследованиях, показывая совершенно другой результат, чем в реальности был на выборах.
Особенно часто ППИ ошибались во время недавних парламентских выборов летом 2019 года.
Фирма «Передовые правовые инициативы» зарегистрирована в 2007 году. Ее учредители - Феликс Аронович, Вадим Веребский и Лариса Ермак. До 2019 года ее директором был Андрей Долганов - он являлся официальным помощником народного депутата Юрия Бойко в 6 и 8 созывах, который сейчас является одним из лидеров «Оппозиционной платформы - За жизнь». Сейчас директором компании является Роман Редько - он трижды баллотировался в парламент от «Партии регионов», был депутатом Киевского облсовет от этой же партии в 2010 - 2015 годах.
В 2012 году «Передовые правовые инициативы» получили персональную благодарность от Виктора Януковича ко Дню независимости Украины. В апреле 2014 года после появления очередных рейтингов ППИ тогдашний руководитель фонда «Деминициативы» Ирина Бекешкина называла эту службу «очередными «Рогами и копытами». Тогда социолог отметила, как «Правовые передовые инициативы» с «космической скоростью» делают общенациональный опрос: 4500 респондентов на 2 дня.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
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Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
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Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов