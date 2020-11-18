Экс-глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник за несколько дней до своего увольнения подписал распоряжение о сдаче в аренду земель в Первомайском районе фирме, которую обвиняют в причинении вреда экологии.

Соответствующее распоряжение было подписано 11 ноября, пишет «Преступности.НЕТ».

Таким образом участок земли будет сдан в аренду ООО «Эмза», которая является владельцем местной гидроэлектростанции.

— Утвердить проект землеустройства по отводу земельного участка в аренду из земель государственной собственности Обществу с ограниченной ответственностью «ЕМЗА» для размещения, строительства, эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений объектов передачи электрической и тепловой энергии (обслуживание единого имущественного комплекса Мигиевской гидроэлектростанции) в пределах территории Мигиевского сельского совета Первомайского района Николаевской области, - сказано в сообщении.

Участок будет сдан в аренду фирме на 10 лет.

Отмечается, согласно данным Единого реестра юрлиц, компания «Эмза» зарегистрирована в Киеве, её основатель и конечный бенефициар — Марк Кравченко. Фирма в своих видах деятельности совмещает торговлю товарами и производство электроэнергии. Руководитель фирмы – Роман Пшеничный.

Ранее, кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Анна Замазеева сообщила о жалобах местных жителей Первомайского района на ухудшившуюся экологическую ситуацию из-за выбросов гидроэлектростанции.

— Больная тема для Первомайска — местная ГЭС, владельцем которой является частная компания «ЕМЗА». Думаю, все уже слышали и знают о внезапном снижении уровня, спуск воды и значительный мор рыбы, - рассказала Анна Замазеева.

Ранее НикВести писали, что в реке Южный Буг в пределах города Первомайска Николаевской области критически упал уровень воды. Это случилось после того, как ООО «Эмза», которой принадлежит Первомайская ГЭС, начала ремонт водовыпускных сооружений.

Позже стало известно, что Государственная экологическая инспекция планирует проверить предприятие «Эмза», которое владеет Первомайской гидроэлектростанцией.

При этом ущерб от гибели краснокнижной рыбы из-за резкого снижения уровня воды в реке Южный Буг в Первомайске оценивают в 17,7 миллионов гривен.