Президент Владимир Зеленский отреагировал на протесты предпринимателей, выступающих против введения кассовых аппаратов. Он созывает экстренное заседание, чтобы услышать комментарии «всех заинтересованных сторон».

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Интерфакс-Украина.

— Парламент должен найти решение, которое учтет интересы и государства, и всех налогоплательщиков, и тех предпринимателей, которые протестуют, требуя отсрочки. Этот конфликт явно затянулся и явно переходит из сферы экономического диалога в сферу чистой спекулятивной политики, - сказал Михаил Подоляк.

По его словам, Владимир Зеленский решил частично взять на себя модерацию этого вопроса, реагируя на «странную неспособность депутатов найти оптимальное решение».

— Президент хочет получить аргументы всех сторон и более глубоко изучить проблематику. Именно поэтому сегодня (18 ноября, - прим.) он экстренно решил провести соответствующий селектор и получить комментарии», - добавил Михаил Подоляк.

Советник отметил, что сейчас модерацией этого вопроса занимается глава ОП Андрей Ермак.

Напомним, что 9 ноября на выезде из Николаева предприниматели устроили акцию протеста против тотального введения регистраторов расчетных операций (РРО).

37% украинцев убеждены, что расширение применения кассовых аппаратов (РРО) — это, скорее, притеснение малого бизнеса. В то же время 51% считает это наведением порядка в сфере уплаты налогов.

В Киеве митингующие, которые выступают против введения кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей, перекрыли движение по улице Грушевского в правительственном квартале.