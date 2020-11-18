Николаевский городской голова Александр Сенкевич идет на поправку и в ближайшее время вернется к работе.

Об этом в видеообращении на канале «Март» рассказала начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай.

Она сообщила, что сегодня Александру Сенкевичу провели контрольный тест на коронавирус, который показал негативный результат.

— Сегодня ему был сделан контрольный тест. Тест оказался негативный. Поэтому сегодня мы уже имеем четкую позитивную динамику в развитии его заболевания. Можем говорить, что пик заболеваемости уже прошел. Поэтому в ближайшее время он приступит к работе, — сообщила Ирина Шамрай.

Начальница горздрава добавила, что пока еще мэр не может выполнять свои обязанности в полном объеме.

— Мы дадим ему еще ограничительные рекомендации. Потому что не может человек после такого перенесенного заболевания приступить к работе и выполнять ее в том объеме, который был до заболевания. Но я думаю, что в ближайшее время он уже сможет определенные функции свои выполнять, — сказала она.