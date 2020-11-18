Николаевский городской голова Александр Сенкевич идет на поправку и в ближайшее время вернется к работе.
Об этом в видеообращении на канале «Март» рассказала начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай.
Она сообщила, что сегодня Александру Сенкевичу провели контрольный тест на коронавирус, который показал негативный результат.
— Сегодня ему был сделан контрольный тест. Тест оказался негативный. Поэтому сегодня мы уже имеем четкую позитивную динамику в развитии его заболевания. Можем говорить, что пик заболеваемости уже прошел. Поэтому в ближайшее время он приступит к работе, — сообщила Ирина Шамрай.
Начальница горздрава добавила, что пока еще мэр не может выполнять свои обязанности в полном объеме.
— Мы дадим ему еще ограничительные рекомендации. Потому что не может человек после такого перенесенного заболевания приступить к работе и выполнять ее в том объеме, который был до заболевания. Но я думаю, что в ближайшее время он уже сможет определенные функции свои выполнять, — сказала она.
Напомним, 9 ноября мэр Сенкевич сообщил, что заразился COVID-19 и будет находиться дома на самоизоляции. Однако на следующий день его госпитализировали в городскую больницу №1. Позже в горздраве рассказали, что городской голова Александр Сенкевич находится в стабильном состоянии.
17 ноября Александр Сенкевич записал видеообращение из городской больницу №1, где на сегодняшний день проходит лечение.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич идет на поправку и в ближайшее время вернется к работе.
Об этом в видеообращении на канале «Март» рассказала начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай.
Она сообщила, что сегодня Александру Сенкевичу провели контрольный тест на коронавирус, который показал негативный результат.
— Сегодня ему был сделан контрольный тест. Тест оказался негативный. Поэтому сегодня мы уже имеем четкую позитивную динамику в развитии его заболевания. Можем говорить, что пик заболеваемости уже прошел. Поэтому в ближайшее время он приступит к работе, — сообщила Ирина Шамрай.
Начальница горздрава добавила, что пока еще мэр не может выполнять свои обязанности в полном объеме.
— Мы дадим ему еще ограничительные рекомендации. Потому что не может человек после такого перенесенного заболевания приступить к работе и выполнять ее в том объеме, который был до заболевания. Но я думаю, что в ближайшее время он уже сможет определенные функции свои выполнять, — сказала она.
Напомним, 9 ноября мэр Сенкевич сообщил, что заразился COVID-19 и будет находиться дома на самоизоляции. Однако на следующий день его госпитализировали в городскую больницу №1. Позже в горздраве рассказали, что городской голова Александр Сенкевич находится в стабильном состоянии.
17 ноября Александр Сенкевич записал видеообращение из городской больницу №1, где на сегодняшний день проходит лечение.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
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