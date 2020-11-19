Вечером 18 ноября в Варшаве снова собралась многотысячная акция протеста против усиления запрета абортов в стране до почти полной; полиция применила против участников слезоточивый газ, несколько человек задержали.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RMF24.

Полиция еще с 4:00, за два часа до начала, начала перекрывать подходы к парламенту заграждениями, рядами силовиков и полицейскими авто.

Сначала акция планировалась перед зданием Сейма, но потому, что силовики заблокировали прилегающую улицу, протестующие двинулись на площадь Варшавского восстания.

Во время движения периодически происходили мелкие стычки с полицией. Некоторые протестующие жгли свечи и файеры.

Полиция в громкоговорители предупреждала, что эпидемия не закончилась, поэтому нужно держать дистанцию и носить маски. Люди кричали в ответ, что это их не остановит от протеста.

На площади Варшавского восстания, когда протестующие оказались заблокированы кордоном полиции со всех сторон, кто попытался прорвать линию. Полиция применила слезоточивый газ. Досталось и депутату Сейма от «Левых Вместе» Магдалене Белят, которая тоже была на акции.

– Полиция атаковала группа агрессивных людей, поэтому они применили средства прямого принуждения, включая газ и физической силой, - пояснил в комментарии пресс-службы полиции Варшавы Сильвестр Марчак.

RMF24 сообщает о как минимум несколько задержанных.

Напомним, около 100 тысяч человек вышли в центр столицы Польши, демонстрируя свое несогласие с ограничением права на аборты.

4 ноября правительство Польши решило отложить публикацию и исполнение постановления Конституционного суда о запрете абортов в стране.