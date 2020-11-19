Городской голова Житомира Сергей Сухомлин приехал в Николаев, чтобы поддержать своего коллегу по партии, кандидата в мэры Николаева Александра Сенкевича.

Об этом он рассказал сегодня, 19 ноября, во время общения с журналистами, пишут НикВести.

Сергей Сухмолин отметил, что познакомился с Александром Сенкевичем еще во время выборов в 2015 году и решил оказать ему поддержку перед вторым туром.

– Александра Сенкевича я знаю уже давно. Мы учились вместе с ним в Киево-Могилянской бизнес-школе и после этого избрались мэрами. Так сложилось, что я победил в первом туре, взял отпуск за свой счет и приехал поддержать Александра перед вторым туром. Ну, и обмен опытом. У нас же общие проблемы. Каждый город может что-то предложить другому, - сказал Сергей Сухомлин.

На вопрос о том, будет ли он присутствовать во время дебатов кандидатов на телеканале «Суспільне», он ответил, что не уверен.

Отметим, что по результатам данных протоколов с избирательных участков в Житомире не будет второго тура, так как уже в первом победил действующий мэр Сергей Сухомлин от партии «Пропозиція», получив 51,38% голосов избирателей.

Напомним, сегодня, 19 ноября, на телеканале «Суспільне» состоятся дебаты кандидатов на должность Николаевского городского головы.

Как известно, 5 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра.

Во второй тур выборов мэра в Николаеве прошли два кандидата – Александр Сенкевич (партия «Пропозиція»), набравший 38,94% голосов, и Владислав Чайка (партия «Оппозиционная платформа - За жизнь»), набравший 29,31%.

После оглашения результатов комиссия назначила второй тур выборов Николаевского городского головы на воскресенье, 22 ноября.