Сеть кинотеатров «Планета кино» приостановила работу над новыми проектам в Украине минимум на полгода.

Об этом сообщает Interfax.

Из-за неопределенности в компании сейчас все новые проекты ООО «Триумф Медиа Груп» «заморожены», поскольку она занимается развитием сети «Планета кино».

— Пока что мы все новые проекты поставили на паузу. Минимум на полгода. Сейчас неизвестно, что будет через полгода, сколько у нас останется кинотеатров и в каком состоянии будет компания. Поэтому все на паузе. Новых переговоров не ведем, - рассказал совладелец компании Дмитрий Деркач.

В том числе приостановили проект кинотеатра в Ивано-Франковске и переговоры в Киеве, Одессе и Харькове.

Зато во Львове планируется расширение и достройка еще двух залов до площади имеющегося кинотеатра в ТРЦ Forum Lviv. Отмечается, что этот проект был инициирован более года назад.

Всего к сети «Планета кино» принадлежат 9 кинотеатров в городах Украины.

Напомним, в апреле 2020 года сообщалось, что остатки денежных средств на счетах компании «Планета Кино» позволят продержаться в режиме закрытия всех кинотеатров еще максимум шесть недель.

При этом после введения «карантина выходного дня» стало известно, что в Украине придется закрыть кинотеатры и уволить сотрудников.