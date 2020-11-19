Сеть кинотеатров «Планета кино» приостановила работу над новыми проектам в Украине минимум на полгода.
Об этом сообщает Interfax.
Из-за неопределенности в компании сейчас все новые проекты ООО «Триумф Медиа Груп» «заморожены», поскольку она занимается развитием сети «Планета кино».
— Пока что мы все новые проекты поставили на паузу. Минимум на полгода. Сейчас неизвестно, что будет через полгода, сколько у нас останется кинотеатров и в каком состоянии будет компания. Поэтому все на паузе. Новых переговоров не ведем, - рассказал совладелец компании Дмитрий Деркач.
В том числе приостановили проект кинотеатра в Ивано-Франковске и переговоры в Киеве, Одессе и Харькове.
Зато во Львове планируется расширение и достройка еще двух залов до площади имеющегося кинотеатра в ТРЦ Forum Lviv. Отмечается, что этот проект был инициирован более года назад.
Всего к сети «Планета кино» принадлежат 9 кинотеатров в городах Украины.
Напомним, в апреле 2020 года сообщалось, что остатки денежных средств на счетах компании «Планета Кино» позволят продержаться в режиме закрытия всех кинотеатров еще максимум шесть недель.
При этом после введения «карантина выходного дня» стало известно, что в Украине придется закрыть кинотеатры и уволить сотрудников.
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Сеть кинотеатров «Планета кино» приостановила работу над новыми проектам в Украине минимум на полгода.
Об этом сообщает Interfax.
Из-за неопределенности в компании сейчас все новые проекты ООО «Триумф Медиа Груп» «заморожены», поскольку она занимается развитием сети «Планета кино».
— Пока что мы все новые проекты поставили на паузу. Минимум на полгода. Сейчас неизвестно, что будет через полгода, сколько у нас останется кинотеатров и в каком состоянии будет компания. Поэтому все на паузе. Новых переговоров не ведем, - рассказал совладелец компании Дмитрий Деркач.
В том числе приостановили проект кинотеатра в Ивано-Франковске и переговоры в Киеве, Одессе и Харькове.
Зато во Львове планируется расширение и достройка еще двух залов до площади имеющегося кинотеатра в ТРЦ Forum Lviv. Отмечается, что этот проект был инициирован более года назад.
Всего к сети «Планета кино» принадлежат 9 кинотеатров в городах Украины.
Напомним, в апреле 2020 года сообщалось, что остатки денежных средств на счетах компании «Планета Кино» позволят продержаться в режиме закрытия всех кинотеатров еще максимум шесть недель.
При этом после введения «карантина выходного дня» стало известно, что в Украине придется закрыть кинотеатры и уволить сотрудников.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов