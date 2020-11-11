После введения «карантина выходного дня» в Украине придется закрыть кинотеатры и уволить сотрудников.

Об этом написал совладелец «Планеты кино» Дмитрий Деркач.

— Кинотеатры до 80% дохода получают именно в выходные. В будние дни люди не ходят в кинотеатры, они активно толпами ездят в общественном транспорте, - написал Дмитрий Деркач.

Он уточнил, что «Планета кино» проработает неделю, после этого, вероятно, будет вынуждена закрыть все кинотеатры и уволить 500 сотрудников.

По его мнению, в кинотеатрах гораздо безопаснее, чем в общественном транспорте, «который продолжит переполняться в будние дни».

Напомним, что Кабинет Министров Украины принял решение о введении на всей территории страны карантина выходного дня.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения будет предлагать Кабинету министров ввести жесткий карантин на выходные, чтобы в субботу и воскресенье работали только продуктовые магазины, аптеки и ветеринарные аптеки, транспорт и автозаправки, чтобы «разорвать цепь» передачи COVID-19.

Президент Владимир Зеленский заверил, что анонсированный Минздравом карантин выходного дня продлится лишь несколько недель.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство «готов подставить плечо», чтобы поддержать предпринимателей при усилении карантина выходного дня.

В среду, 11 ноября, в Николаеве прошел мирный митинг работников заведений общественного питания в рамках всеукраинской акции протеста против ограничений работы в рамках карантина «выходного дня».