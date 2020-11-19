Президент Владимир Зеленский подписал закон об административной ответственности за пребывание в общественных заведениях и транспорте без средств личной защиты.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как известно, такое решние Верховная Рада Украины приняла 6 ноября. Депутаты дополнили статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях ответственностью за отсутствие маски.

Закон предусматривает штрафы за неношение масок в общественных местах во время действия карантина. Маска должна закрывать нос и рот, изготовлена она может быть самостоятельно.

Теперь за «пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без респиратора или защитной маски» можно получить штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов, то есть от 170 до 255 гривен.

Налагать штрафы смогут органы внутренних дел, Национальная полиция, уполномоченный орган здравоохранения, уполномоченные органы Государственной санитарно-эпидемиологической службы, а также органы местного самоуправления.

— Документ будет способствовать повышению социальной ответственности граждан и защите их здоровья и жизни, а также уменьшению количества случаев заражения коронавирусной болезнью, - отметили в Офисе президента.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что городские власти идут людям навстречу, не ограничивая работу общественного транспорта, однако николаевцы не хотят носить маски, и из-за этого растет количество случаев COVID-19.