Кандидат на пост Николаевского городского головы Владислав Чайка организовал ненастоящий митинг для того, чтобы создать картинку для национальных телеканалов, которые это транслировали.

Свидетелем «митинга» стал николаевец Максим Коваленко, который опубликовал соответствующее видео в Facebook.

По его словам, сегодня утром, в 10:05 к бизнес-центру «Космос Плаза» в микрорайоне Водопой приехал микроавтобус с «митингующими», в руках у которых были различные плакаты с лозунгами против управляющей компании «Місто для людей» и мэра Александра Сенкевича. Через 5 минут там также оказалась камера одного из телеканалов, которая записывает выступление кандидата в мэры Владислава Чайки и нескольких участников митинга, сообщает Максим Коваленко.

— Друзья, я конечно в шоке от увиденного!Мой родной Водопой, в котором я родился и живу. Полчаса назад наблюдал интересное действо. Один из кандидатов в меры с фамилией начинается на ЧАЙ и заканчивается на КА и его команда проводила бутафорский митинг возле Бизнес-центра «Космос Плаза». Причина понятная: скоро выборы, а картинку для ТВ нужно делать, - написал Максим Коваленко.

Отметим, что в эфире телеканала «112.Украины» действительно было включение из Николаева. Анонсируя сюжет ведущая сказала следующее: «В Николаеве люди вышли на митинг против повышения тарифов на коммунальные услуги. По этому поводу можем услышать депутата Николаевского городского совета Владислава Чайку». Такой же сюжет с выступлением Владислава Чайки, «возмущенных» жителей, а также присутствовавшего на бутафорном митинге нардепа от «ОПЗЖ» Александра Колтуновича транслировали также телеканалы «ZIK» и «NEWSONE».

Спустя 10 минут весь этот псевдомитинг закончился, а его участников увезли в неизвестном направлении.

Снимок с трансляции телеканала 112.Украина Снимок с трансляции телеканала ZIK Снимок с трансляции телеканала NEWSONE

Ранее сообщалось, что в «Пропозиции» заявили, что Чайка из избирательного фонда проплатил «чернуху» против Сенкевича.