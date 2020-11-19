В парти «Пропозиция» заявляют, что по Николаеву за несколько дней до выборов продолжаются «грязные технологии», направленные против кандидата на пост мэра Александра Сенкевича со стороны его оппонента.

Об этом говорится в публикации на странице политсилы в Facebook.

В частности, в центре города неизвестные разбили несколько сити-лайтов с изображением Александра Сенкевича.

«Они не только повредили постеры кандидата, но и имущество предпринимателей», - говорится в публикации.

Кроме того, отмечают в партии, по города распространяется газета «Наш город Николаев» с лживыми материалами против Александра Сенкевича.

«Учитывая, что тираж этой газеты был профинансирован предвыборным фондом кандидата в мэры Владислава Чаки, можем с уверенностью сказать, что это сознательная «черная» кампания оппонента Александра Сенкевича. К сожалению, вся эта грязь - единственное, что Владислав Чайка может предложить городу», - говорится в публикации «Пропозиции».

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александра Сенкевич призвал горожан прийти на второй тур выборов, который состоится в следующее воскресенье, 22 ноября.

Напомним, в политической партии «Пропозиция» уже заявяли, что в Николаеве распространяют агитматериалы, направленные на дискредитацию действующего мэра Александра Сенкевича.

Напомним, что во время избирательной кампании первого тура выборов в мэры Николаева на протяжении нескольких дней распространяли агитлистовки, направленные на дискредитацию действующего городского головы Александра Сенкевича и в поддержку кандидата от «Слуги народа» Татьяны Домбровской.

Тогда Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что «чернуху» против него распространяют потому что он единственный, кто что-то делал последние 5 лет для города.