Несколько дней в Николаеве распространяют агитлистовки, направленные на дискредитацию действующего мэра Александра Сенкевича и в поддержку кандидата от «Слуги народа» Татьяны Домбровской.

Об этом сообщает николаевская организация партии «Пропозицiя», которую представляет Александр Сенкевич.

В листовке мэра обвиняют в бездействии, иммитации бурной деятельности, получении откатов за строительство Соборной площади, участии в политических скандалах и т. п. Татьяну Домбровскую позиционируют как кандидата без «темного» политического прошлого, мецената и благотворителя.

Заказчиком и ответственным за печать значится Жора Литейный, а исполнителем ООО «Каяк Каяк Продакшнс». Отметим, что предприятия с таким названием в Украине не существует.

Фото / Telegram-канал "Враги народа"

Отмечается, что на место распространения листовок был вызван экипаж патрульной полиции. Правоохранители задокументировали нарушение. Листовки раздавала пожилая женщина, она сказала, что агитпродукцию ее передали неизвестные люди, которые подъехали к ней на сером автомобиле.

«Призываем всех участников избирательного процесса не участвовать в грязных политических играх и вести свои кампании в рамках действующего законодательства. Время эффективных предложений, направленных на развитие города, а не дешевых манипуляций. Также обращаемся к жителям Николаева с просьбой сообщать о подобных правонарушениях в полицию», — отметили в партии «Пропозиція».