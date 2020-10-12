Николаевский городской голова Александр Сенкевич, который баллотируется на второй срок от партии «Пропозиция», прокомментировал распространение против него листовок и заявил, что «чернуху» против него распространяют потому что он единственный, кто что-то делал последние 5 лет для города.

Об этом он рассказал в видеоролике, опубликованном на его странице в Facebook.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в Николаеве на протяжении нескольких дней распространяли агитлистовки, направленные на дискредитацию действующего мэра Александра Сенкевича и в поддержку кандидата от «Слуги народа» Татьяны Домбровской.

— Сегодня мы находимся на финальной стадии предвыборной кампании - осталось две недели. И выливается огромное количество чернухи на меня, так как я единственный человек, который что-то делал за последние 5 лет. И сегодня мы видим море печатной и электронной продукции, где описывается, какой нехороший я — к этой критике нужно относиться с осторожностью. Более того, я думал, что это уже пик этого негатива, но мои друзья, в том числе и те, которые работают в правоохранительных органах, говорят о том, что приближается еще часть этой чернухи и даже провокации. Хочу предупредить всех: я не ведусь на провокации, а николаевцы достаточно умный народ, чтобы разобраться в них и сделать свой правильный выбор. Через 2 недели выборы закончатся, нужно будет жить и работать дальше. Подумайте об этом, прежде чем делать чернуху и провокации. И николаевцев призываю сохранить свое терпение, набраться сил и пережить этот процесс. Мы в отличие от других, с партией «Пропозиция» не занимались чернухой, а работали открыто, показывали свои списки и продолжаем это делать. Смотрите и думайте о том, как будут работать эти люди завтра, если они ведут себя так сегодня, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город будет развиваться только в том случае, если в городском совете будет команда политической партии «Пропозиція».

Также он убежден, что местная власть не может быть оппозиционной к центральной. Ранее Александр Сенкевич призвал своих оппонентов на выборах мэра снять свои кандидатуры с выборов в его пользу.