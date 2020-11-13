В политической партии «Пропозиція» заявили, что в Николаеве распространяют агитматериалы, направленные на дискредитацию действующего мэра Александра Сенкевича.

Об этом сообщается на странице партии «Пропозиція» в Facebook.

В частности, в партии призвали других участников избирательного процесса «к честным правилам игры».

— В Николаеве зафиксировано массовое распространение «черного» агитационного материала, направленного против кандидата от «Пропозиції», действующего городского головы Александра Сенкевича. Нам сообщают, что материалы были найдены в Корабельном и Ингульский районах. «Пропозиція» и Александр Сенкевич ведут прозрачную и чистую кампанию, и призывают всех других участников избирательного процесса к честным правилам игры, - сообщают в «Пропозиції».

В партии также опубликовали фотографию агитлистовок с оглавлением «Дешевый пиар — тоже пиар», направленными на дискредитацию кандидата в мэры Александра Сенкевича.

Отметим, что мэр Николаева Александр Сенкевич заболел коронавирусом и на сегодняшний день находится в городской больнице №1 в стабильном состоянии.

Напомним, что во время избирательной кампании первого тура выборов в мэры Николаева на протяжении нескольких дней распространяли агитлистовки, направленные на дискредитацию действующего городского головы Александра Сенкевича и в поддержку кандидата от «Слуги народа» Татьяны Домбровской.

Тогда Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что «чернуху» против него распространяют потому что он единственный, кто что-то делал последние 5 лет для города.