Сергей Майборода

Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Майборода считает, что политсила не может поддержать предложенную «Слугой народа» кандидатуру Анны Замазеевой на пост главы облсовета.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам политика, партии «Слуга народа» и «Европейская Солидарность» предают интересы Украины и людей, а также получают указания из-за рубежа. Именно по этой причине «Оппозиционная платформа — За жизнь» не может вступать с ними в коалицию и поддерживать предложенные ими кандидатуры.

— Наша политическая сила опиралась и всегда будет опираться исключительно на народ, который нас выбрал. Это люди, которые хотят видеть самостоятельной нашу страну, наше местное самоуправление. И я считаю, что мы не имеем права вступать в какой-либо конгломерат с теми партиями, которые бездумно выполняют указания кураторов из-за рубежа. Мы категорически против дерибана стратегических достояний Николаевской области и всей Украины руками «соросят», которые глубоко интегрированы в такие партии, как «Слуга народа» и «Европейская Солидарность». Они готовы выполнять любые антиконституционные и противозаконные приказы по отмашке из-за рубежа. Как мы можем вступать в коалицию и поддерживать кандидата от политических сил, которые фактически предали интересы нашей страны? Мы победили на этих выборах, набрали наибольшее число голосов, — считает Сергей Майборода.

Он также отметил, что если областной совет не возглавит кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь», то партия должна уйти в оппозицию.

— Теперь либо Николаевский областной совет возглавит представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь», либо мы должны уйти в оппозицию и как настоящая оппозиционная фракция стоять на страже закона и интересов жителей Николаевской области, — заявил Сергей Майборода.

Отметим, ранее временно исполняющий обязанности главы региональной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», нардеп Юрий Загородний заявил, что кандидатуру на пост главы Николаевского областного совета от «ОПЗЖ» будет утверждать политсовет партии.

Напомним, 13 ноября сообщалось, что в Николаевской областной организации политической партии «Слуга народа» в присутствии народных депутатов Давида Арахамии, Александра Пасечного, Александра Гайду, Артема Черноморова, Максима Дырдина, Игоря Копытина и Игоря Негулевского, а также главы областного штаба «Слуги народа» Виталия Кима прошло обсуждение каким образом новоизбранные депутаты областного совета начнут реализацию партийной стратегии развития региона и провели первую рабочую встречу. В ходе данной встречи было принято решение выдвинуть лидера избирательного списка партии в облсовет Анну Замазееву претендентом на должность главы Николаевского областного совета.

Кандидат в депутаты, руководитель областной организации партии «Европейская солидарность» Михаил Талпа говорит, что политсила рассмотрит предложенную «Слугой народа» кандидатуру Анны Замазеевой на пост главы облсовета.

В то же время кандидат в депутаты Николаевского областного совета от «Европейская солидарность» Виктория Москаленко выступила против предложенной «Слугой народа» кандидатуры Анны Замазеевой на пост главы облсовета.