На первой рабочей встрече обсуждался план работы «ОПЗЖ» в городском совете на ближайшее время, но по предложению нескольких депутатов был рассмотрен вопрос об избрании руководителя фракции.

— Артем Александрович имеет внушительный политический опыт, во многом благодаря ему партия одержала такую поддержку на выборах в горсовет, мы вместе прошли всю избирательную кампанию, защитили право николаевцев на честные выборы и защитили результат партии. Я думаю, что продуктивную работу нашей команды нужно начинать уже сейчас, а для этого нужно выбрать лидера фракции. Предлагаю всем вам рассмотреть это предложение и поддержать кандидатуру Артема Ильюка, — выступил перед коллегами кандидат в депутаты Александр Медведев.

Напомним, временно исполняющий обязанности главы региональной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», нардеп Юрий Загородний заявил, что Артема Ильюка не будут выдвигать в секретари Николаевского горсовета, если мэром станет кандидат от их партии, поскольку это противоречит закону.