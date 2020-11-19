Агентство развития Николаева присоединилось к конкурсу от николаевских предпринимателей и разыгрывает призы за явку на второй тур выборов мэра в это воскресенье, 22 ноября.

Об этом сообщается на странице АРН в Facebook.

Условия розыгрыша следующие: необходимо прийти на избирательный участок, проголосовать и сфотографироваться там. Дальше загрузить фото его в Facebook с хэштегом #яподнимаюявку и отметить Агентство развития Николаева. В агентстве напомнили, что фотографировать бюллетень нельзя и не нужно.

Организаторы рандомно определят трех победителей, которые получат каталоги оцифрованной графики из коллекции Николаевского художественного музея им. Верещагина. Результаты будут объявлены в тот же день в 23:00.

— Над этим проектом наша команда работала полгода. Издание уникальное и эксклюзивное. Его нет в продаже, есть только в библиотеках и профильных учреждениях. Поэтому подарим его тем, кому не безразличен наш город! — отметил менеджер по коммуникации Евгений Гомонюк.





Ранее сообщалось, что директор фитнес-клуба «Gym Style» Максим Бревда и кондитер из Николаева Олег Чередниченко разыгрывают призы за явку на избирательных участках.