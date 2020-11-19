Агентство развития Николаева присоединилось к конкурсу от николаевских предпринимателей и разыгрывает призы за явку на второй тур выборов мэра в это воскресенье, 22 ноября.
Об этом сообщается на странице АРН в Facebook.
Условия розыгрыша следующие: необходимо прийти на избирательный участок, проголосовать и сфотографироваться там. Дальше загрузить фото его в Facebook с хэштегом #яподнимаюявку и отметить Агентство развития Николаева. В агентстве напомнили, что фотографировать бюллетень нельзя и не нужно.
Организаторы рандомно определят трех победителей, которые получат каталоги оцифрованной графики из коллекции Николаевского художественного музея им. Верещагина. Результаты будут объявлены в тот же день в 23:00.
— Над этим проектом наша команда работала полгода. Издание уникальное и эксклюзивное. Его нет в продаже, есть только в библиотеках и профильных учреждениях. Поэтому подарим его тем, кому не безразличен наш город! — отметил менеджер по коммуникации Евгений Гомонюк.
Ранее сообщалось, что директор фитнес-клуба «Gym Style» Максим Бревда и кондитер из Николаева Олег Чередниченко разыгрывают призы за явку на избирательных участках.
Напомним, что явка избирателей на местных выборах в Украине 25 октября составила 36,88% — по результатам обработки 100% информации из всех областей Украины.
Отметим, что 13 октября в музее имени Василия Верещагина презентовали проект оцифрованной коллекции графических произведений XVIII – середины XX веков из коллекции музея.
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Агентство развития Николаева присоединилось к конкурсу от николаевских предпринимателей и разыгрывает призы за явку на второй тур выборов мэра в это воскресенье, 22 ноября.
Об этом сообщается на странице АРН в Facebook.
Условия розыгрыша следующие: необходимо прийти на избирательный участок, проголосовать и сфотографироваться там. Дальше загрузить фото его в Facebook с хэштегом #яподнимаюявку и отметить Агентство развития Николаева. В агентстве напомнили, что фотографировать бюллетень нельзя и не нужно.
Организаторы рандомно определят трех победителей, которые получат каталоги оцифрованной графики из коллекции Николаевского художественного музея им. Верещагина. Результаты будут объявлены в тот же день в 23:00.
— Над этим проектом наша команда работала полгода. Издание уникальное и эксклюзивное. Его нет в продаже, есть только в библиотеках и профильных учреждениях. Поэтому подарим его тем, кому не безразличен наш город! — отметил менеджер по коммуникации Евгений Гомонюк.
Ранее сообщалось, что директор фитнес-клуба «Gym Style» Максим Бревда и кондитер из Николаева Олег Чередниченко разыгрывают призы за явку на избирательных участках.
Напомним, что явка избирателей на местных выборах в Украине 25 октября составила 36,88% — по результатам обработки 100% информации из всех областей Украины.
Отметим, что 13 октября в музее имени Василия Верещагина презентовали проект оцифрованной коллекции графических произведений XVIII – середины XX веков из коллекции музея.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов