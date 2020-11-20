Избранный президент США Джо Байден заявил, что не собирается останавливать экономику для борьбы со вспышкой коронавируса. Ранее в его команде говорили, что потребуется ввести общенациональный локдаун, чтобы взять коронавирус под контроль.

Об этом сообщает CNN.

— Я не собираюсь останавливать экономику, и точка. Я собираюсь остановить вирус. Вот что я собираюсь остановить, - сказал Джо Байден.

По словам будущего главы государства, при его администрации США не введут локдаун.

— Никакого национального локдауна, потому что каждый регион, каждая область, каждое сообщество могут быть разными. И нет причины, которая бы требовала общенационального локдауна. Я думаю, это будет контрпродуктивно, - добавил он.

При этом еще в августе Джо Байден заявлял о необходимости локдауна, но затем его позиция изменилась.

Советник избранного президента, доктор Майкл Остерхольм из Миннесотского университета после этого предложил последовать примеру Австралии и Новой Зеландии, которые вводили жесткий локдаун. По его словам, правительство Байдена было готово компенсировать все путраченные доходы населения США.

По данным Worldometer, Америка продолжает лидировать по распространению коронавируса и смертности от него. Сейчас в стране зафиксировано свыше 12 миллионов случаев заражения, более 250 тысяч человек умерли.

Напомним, что избранный президент США Джо Байден призвал Дональда Трампа не медлить с началом сотрудничества между нынешней и будущей администрацией, отмечая, что в таком случае будет потеряно драгоценное время для борьбы с эпидемией коронавируса.