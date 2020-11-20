Директор коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко объяснил, почему водопроводная труба дюкера в микрорайон Варваровка через Южный Буг оказалась на поверхности реки. По его словам, это часть технологического процесса, так как работы еще ведутся.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

Отметим, что ранее в телеграм-канале «Брат 2» была опубликована фотография, сделанная на Варваровском мосту, на которой видно трубу на поверхности реки, которая ведет от центральной части города в Варваровку.

Комментируя это, Борис Дуденко рассказал, что сейчас продолжаются работы по прокладке второй нитки дюкера. Эта труба, которая сейчас находится на поверхности воды, также будет заведена под землю, как это предусмотрено проектом. Он отметил, что работы ведутся согласно проекта и беспокоиться не о чем.

— Это остаточный процесс прокладки второй нитки дюкера. Он также будет заведен под землю, не надо этого бояться. Это завершающий этап прокладки этой трубы. Все хорошо, не надо беспокоиться. С учетом погодных условий, я думаю, что пару недель, и все уже должно быть хорошо. Это технологический процесс, все согласно проекту, - сказал Борис Дуденко.

Как известно, 5 ноября состоялся торжественный запуск воды в микрорайоне Варваровка. Ранее Александр Сенкевич назвал строительство дюкера одним из своих главных достижений за время работы мэром Николаева.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич, комментируя проведение водопровода в микрорайон Варваровка, рассказал, что это эпохальный для города проект. По словам мэра, дюкер рассчитан также на подачу воды в Большую и Малую Коренихи.