Президент Армении Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна назначил трех новых министров в армянское правительство.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Армении 20 ноября, сообщает Европейская правда со ссылкой на Panorama.am.

Вместо Давида Тонояна министром обороны Армении назначен Вагаршак Арутюнян. Арутюнян — главный военный советник премьер-министра. В 1978 году он окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени Кирова в Баку. Арутюнян был министром обороны в 1999-2000 годах.

Кроме того, ранее уволенного с должности министра по чрезвычайным ситуациям Феликса Цолакяна заменил Андраник Пилоян. Новым министром труда вместо Зару Батоян предназначен Месроп Аракелян.

Как сообщалось, премьер-министр Армении Никол Пашинян, несмотря на призывы оппозиции уйти в отставку из-за «сдачи Карабаха», планирует остаться в должности. Он представил дорожную карту для преодоления кризиса и анонсировал изменения в правительстве. 19 ноября новым министром иностранных дел Армении назначили Ару Айвазяна.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 ноября заявил о подписании соглашения с президентами России и Азербайджана о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

18 ноября Совет Федерации одобрил использование российских вооруженных сил для миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

Также напомним, что постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк заявил, что Россия не имеет никаких оснований называть миротворцами своих военных, так как оккупация части территории Украины и Грузии ставит под сомнение эффективность «миротворческой» роли России в регионе Южного Кавказа.