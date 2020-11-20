Об этом сообщил Киевский апелляционный суд.

Отметим, 16 ноября Апелляционный суд отменил заочное содержание под стражей Януковича. Решение о заочном содержании под стражей принял 12 мая Печерский районный суд Киева.

Следственный судья может заочно отправить под стражу подозреваемого, если он скрывается и объявлен в международный розыск. Следствие должно это доказать. Однако ни справки, ни выписки из базы данных Интерпола о международном розыске Януковича не предоставили ни Печерскому суду, ни Апелляционному, говорится в сообщении.

Сведения об объявлении в розыск, в частности международный, должны быть внесены в Единый реестр досудебных расследований. Но, по данным суда, следователь ГБР ссылался лишь на постановление Генпрокуратуры от 29 мая 2019 года об объявлении Януковича в международный розыск. Выписки о том, что на основании этого постановления Януковича объявили в розыск, суду не предоставили. В то же время в материалах дела есть сообщение Интерпола о том, что информацию относительно Януковича удалят из баз, поскольку она имеет политический характер.

Также адвокаты Януковича добавили письмо Интерпола за 25 апреля 2017 года: там говорится, что относительно Януковича не размещался внутренний запрос с целью объявления его в международный розыск по линии Интерпола.

В то же время коллегия судей назвала обоснованными подозрения, которые выдвинули Януковичу, а также подтвердили, что экс-президент может скрываться от следствия и давить на свидетелей.

Напомним, что Верховный суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении иска экс-президента Виктора Януковича к бывшему генеральному прокурору Юрию Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации.