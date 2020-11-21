Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о планах строительства на полигоне ТБО города линии по сортировке мусора. По его словам, это произойдет после того, как новоизбранные депутаты горсовета утвердят необходимые для проведения закупки оборудования документы.

Об это мэр рассказал вчера, 20 ноября, во время дебатов кандидатов на пост Николаевского городского головы, отвечая на вопросы журналистов.

Он напомнил, что еще в 2016 году в Николаеве прошел инвестиционный форум по строительству мусороперерабатывающего завода. Александр Сенкевич напомнил, что в Украине на сегодняшний день нет мусороперерабатывающих заводов, и первый строится во Львовской области.

— Мы проводили в 2016 году инвестиционный форум относительно строительства мусороперерабатывающего завода на территории Николаева. Но результатами не были удовлетворены. На самом деле, сегодня первый в Украине мусороперерабатывающий завод строится на территории Львовской области. Это происходит потому, что там уже некуда складывать мусор, а также благодаря финансированию Европейского банка реконструкции и развития. Это серьезный проект, и аналогов ему в Украине нет, - сказал Александр Сенкевич.

По его словам, коммунальное предприятие «Николаевкоммунтранс», которое обслуживает городской полигон твердых бытовых отходов, уже подготовило все документы, которые должна будет утвердить сессия Николаевского городского совета. После этого будет проведен конкурс

— Нами подготовлены все документы для проведения конкурсной закупки сортировочной линии для нашего полигона. Мы не проводили ее перед выборами, чтобы не политизировать этот вопрос. Предприятие «Николаевкоммунтранс», которое является оператором сегодняшнего нашего полигона, который находится в Николаевском районе, подготовило все документы и сразу после окончания всех этих политических процессов вынесет на сессию горсовета утверждение конкурсных условий для проведения строительства на территории нашего полигона сортировочных линий глубокой переработки. Также будут открыты новые «карты» для захоронения отходов с обустройством возможности отвода фильтрата, чтобы до тех пор, когда у нас станет зеленый тариф, и сжигание мусора или его переработка станет выгодным бизнес-проектом, и тогда бизнесмены сами захотят строить. Но все остальное - это пока что слова. И мусороперерабатывающие заводы, как вы знаете, в Украине не появляются, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает приоритетом своей команды внедрение в Николаеве раздельного сбора мусора.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о приоритетах своей команды на ближайшие 5 лет.

Как известно, в Николаеве построили 9 площадок с 16 контейнерами углубленного типа. Пилотный проект начали реализовывать в Заводском районе, во дворах многоэтажек по улицам Крылова и Генерала Карпенко.