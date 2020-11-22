Премьер-министр Португалии Антонио Коста заявил, что правительство страны приняло решение закрыть школы и приостановить поездки внутри страны перед национальными праздниками из-за распространения COVID-19.

Об этом пишет Reuters.

В Португалии первого декабря празднуют день независимости страны от Испании, провозглашенный в 1640 году, а восьмого декабря — праздник Непорочного Зачатия.

Так, в стране будут запрещены поездки между муниципалитетами с 23:00 27 ноября до 05:00 второго декабря. Затем снова — с 23:00 четвертого декабря до 05:00 девятого декабря. Таким образом власти надеются предотвратить активное распространение COVID-19.

Школы закроют по понедельникам перед обоими праздниками, а предприятия должны закрываться раньше. Государство призывает работодателей предоставлять работникам выходной, чтобы свести к минимуму поездки.

Локдаун в выходные сохранятся в 174 из 191 муниципалитета.

Напомним, 11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение о введении на всей территории страны карантина выходного дня.

В тот же день в Николаеве прошел мирный митинг работников заведений общественного питания в рамках всеукраинской акции протеста против ограничений работы в рамках карантина «выходного дня».

Позже против карантина выходного дня выступил и мэр Николаева Александр Сенкевич, который обратился к премьер-министру с просьбой пересмотреть «карантин выходного дня».

Однако Верховная Рада Украины не поддержала постановление, согласно которому правительству могли рекомендовать смягчить карантин выходного дня.