Сегодня, 22 ноября, действующий мэр Николаева Александр Сенкевич вместе со своей супругой проголосовали на втором туре выборов городского головы.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Отвечая на вопрос, за кого отдал свой голос, Александр Сенкевич ответил: «За будущее своих детей и детей Николаева».

При этом, городской голова обратился к николаевцам с просьбой прийти и проголосовать на выборах городского головы.

— Сознательно подготовился и пришел сегодня, чтобы проголосовать во втором туре. Надеюсь, что николаевцы также придут. Работая городским головой, я получал много писем с большим количеством подписей, где люди рассказывают о своих проблемах. Встречаясь с ними и спрашивая, ходили ли они на выборы в прошлый раз, большинство из них говорит, что нет. Получается, что когда у них сегодня есть возможность изменить свое будущее, жизнь вокруг себя, многие из них просто остаются дома. Обращаюсь ко всем, чтобы все приходили на выборы. А результаты будут такими, как выбирает большинство. Все на выборы. пусть победит тот, кого поддерживает большинство николаевцев, - сказал Александр Сенкевич.

Мэр Николаева надеется, что явка избирателей на втором туре выборов мэра будет значительно выше, нежели на первом.

— Я очень надеюсь, что она будет выше, чем в первом туре. Погода у нас сегодня хорошая, очереди нет, ажиотажа нет и можно спокойно до 20:00 приходить и голосовать. Я думаю, что, в первую очередь, нужно менять сознательность самим украинцам — не ждать мессию, который придет, и разочаровываться каждый раз после выборов, а работать над собой и ходить на выборы. На самом деле, если человек получает большую поддержку на выборах, это обязывает его работать 5 лет на благо граждан, - добавил Александр Сенкевич.

Также он рассказал, что в случае своей победы на выборах первым шагом в должности мэра будет принятие городского бюджета на 2021 год.

— Собре сессию. Нужно работать над бюджетом следующего года, над программами, которые нужно внедрить в следующем году. Для этого нужно плодотворно работать с новосозданным депутатским корпусом, объяснить, как все есть сегодня и что нужно изменить. Я не допущу бессмыслицы, которая была последние 5 лет. Я надеюсь, что новый депутатский корпус также этого не допустит, - сказал Александр Сенкевич.

Отметим, что по итогам голосования на местных выборах 25 октября Александр Сенкевич набрал 38 тысяч 654 голосов (38,94%), а Владислав Чайка получил 29 тысяч 095 голосов (29,31%).

Напомним, что НикВестиведут прямой онлайн-репортаж со дня выборов городского головы в Николаеве.