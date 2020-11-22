Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что 45 маршрутчиков не вышли на работу, чтобы понизить явку на выборах.

Об этом рассказал на своей странице в Instagram.

Мэр отметил, что не понимает действий маршрутчиков, поскольку люди и самостоятельно смогут добраться к своим избирательным участкам. Также он подчеркнул, что фракция «Пропозиція», которая прошла в городской совет не простит такие вещи.

– Когда неделю назад мне сказали, что наши маршрутчики в день выборов будут саботировать их, будут работать против меня, я, честно говоря, не думал, что они могут быть такими глупыми. Я каждый день получаю информацию по количеству маршрутов, выпущенных в городе Николаеве. В прошлое воскресенье количество частных маршрутов было 409. В позапрошлое - 416. Сегодня не вышло 45 машин, вышло 362. Не знаю, таким образом, они хотят понизить явку. Но они не понимают, что люди могут пойти пешком до участков, если захотят голосовать. Но это же тупо. Мы же это контролируем и видим. Если вы решили от меня избавиться, думая, что будет «эльдорадо маршрутное», то это не так. Не забывайте, фракция «Пропозиция» зашла в горсовет и точно не простит вам такие вещи, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал горожан принять участие в выборах мэра, чтобы не разочароваться после результатов.