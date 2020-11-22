Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал горожан принять участие в выборах мэра, чтобы не разочароваться после результатов.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам, сегодня, 22 ноября, пишут НикВести.

Отметим, что мэр вместе с женой Катериной Сенкевич сегодня утром проголосовали на втором туре выборов городского головы.

Александр Сенкевич сказал, что многие николаевцы, имея возможность изменит свое будущее к лучшему и отдать свой голос, остаются дома.

— Сознательно подготовился и пришел сегодня, чтобы проголосовать во втором туре. Надеюсь, что николаевцы также придут. Работая городским головой, я получал много писем с большим количеством подписей, где люди рассказывают о своих проблемах. Встречаясь с ними и спрашивая, ходили ли они на выборы в прошлый раз, большинство из них говорит, что нет. Получается, что когда у них сегодня есть возможность изменить свое будущее, жизнь вокруг себя, многие из них просто остаются дома. Обращаюсь ко всем, чтобы все приходили на выборы. А результаты будут такими, как выбирает большинство. Все на выборы! Пусть победит тот, кого поддерживает большинство николаевцев, - сказал Александр Сенкевич.

Мэр выразил надежду, что явка в этот раз будет гораздо выше, нежели в первом туре, призвал горожан принять участие в выборах. Он подчеркнул, что изменения к лучшему зависят от сознательности украинцев, которые изберут того, кто следующие 5 лет должен будет работать на благо Николаева.

— Я очень надеюсь, что она (явка, - прим.) будет выше, чем в первом туре. Погода у нас сегодня хорошая, очереди нет, ажиотажа нет и можно спокойно до 20:00 приходить и голосовать. Я думаю, что, в первую очередь, нужно менять сознательность самим украинцам — не ждать мессию, который придет, и разочаровываться каждый раз после выборов, а работать над собой и ходить на выборы. На самом деле, если человек получает большую поддержку на выборах, это обязывает его работать 5 лет на благо граждан, - добавил Александр Сенкевич.