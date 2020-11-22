В Гражданской сети «ОПОРА» зафиксировали, как избиратель фотографировал свой бюллетень на участке по улице Чайковского, 11А.
Об этом сообщается на сайте сети.
В частности, на участке №480820 наблюдатель «ОПОРЫ», находясь в помещении для голосования, заметил, как в кабинки для голосования зашел избиратель и услышал звук, похожий на звук фотоаппарата.
— Наблюдатель сразу сообщил об этом главе комиссии, однако тот никак не отреагировал, - сказано в сообщении.
Напомним, что НикВести ведут прямой онлайн-репортаж со дня выборов городского головы в Николаеве.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
В Гражданской сети «ОПОРА» зафиксировали, как избиратель фотографировал свой бюллетень на участке по улице Чайковского, 11А.
Об этом сообщается на сайте сети.
В частности, на участке №480820 наблюдатель «ОПОРЫ», находясь в помещении для голосования, заметил, как в кабинки для голосования зашел избиратель и услышал звук, похожий на звук фотоаппарата.
— Наблюдатель сразу сообщил об этом главе комиссии, однако тот никак не отреагировал, - сказано в сообщении.
Напомним, что НикВести ведут прямой онлайн-репортаж со дня выборов городского головы в Николаеве.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов