В Гражданской сети «ОПОРА» зафиксировали, как избиратель фотографировал свой бюллетень на участке по улице Чайковского, 11А.

Об этом сообщается на сайте сети.

В частности, на участке №480820 наблюдатель «ОПОРЫ», находясь в помещении для голосования, заметил, как в кабинки для голосования зашел избиратель и услышал звук, похожий на звук фотоаппарата.

— Наблюдатель сразу сообщил об этом главе комиссии, однако тот никак не отреагировал, - сказано в сообщении.

Напомним, что НикВести ведут прямой онлайн-репортаж со дня выборов городского головы в Николаеве.