Согласно данным штаба партии «Пропозиція» наименьшее количество голосов избирателей кандидат в мэры от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Владислав Чайка набрал в Заводском районе, наибольшее – в Корабельном.
Данные опубликованы на странице региональной организации политсилы.
Так, по подсчетам партии кандидаты набрали:
в Корабельном районе: Александр Сенкевич - 56,48%, Владислав Чайка - 43,52%;
в Заводском районе: Александр Сенкевич - 63,89%, Владислав Чайка - 36,11%;
в Центральном районе: Александр Сенкевич - 62,19%, Владислав Чайка - 37,81%
в Ингульском районе: Александр Сенкевич - 58,06%, Владислав Чайка - 41,94%.
Напомним, согласно результатам подсчёта 100% протоколов на избирательных участках Николаева, Александр Сенкевич, набрав 60,61% голосов избирателей, победил на выборах мэра.
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Согласно данным штаба партии «Пропозиція» наименьшее количество голосов избирателей кандидат в мэры от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Владислав Чайка набрал в Заводском районе, наибольшее – в Корабельном.
Данные опубликованы на странице региональной организации политсилы.
Так, по подсчетам партии кандидаты набрали:
в Корабельном районе: Александр Сенкевич - 56,48%, Владислав Чайка - 43,52%;
в Заводском районе: Александр Сенкевич - 63,89%, Владислав Чайка - 36,11%;
в Центральном районе: Александр Сенкевич - 62,19%, Владислав Чайка - 37,81%
в Ингульском районе: Александр Сенкевич - 58,06%, Владислав Чайка - 41,94%.
Напомним, согласно результатам подсчёта 100% протоколов на избирательных участках Николаева, Александр Сенкевич, набрав 60,61% голосов избирателей, победил на выборах мэра.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов