Центральная и Ингульская территориальные избирательные комиссии подвели итоги второго тура выборов городского головы Николаева.
Об этом сообщает Суспільне.
В Центральном районе проголосовали 26 237 николаевцев. За действующего мэра Николаева Александра Сенкевича свой голос отдали 16 049 избирателей, за кандидата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владислава Чайку — 9 806. Испорченными признаны 1,45% бюллетеней.
В Ингульском районе в голосовании приняли участие 25 038 николаевцев. За Александра Сенкевича проголосовали 14 334 избирателя, за Владислава Чайку — 10 356.
Итоговые протоколы передадут в городскую территориальную избирательную комиссию.
Напомним, согласно данным штаба партии «Пропозиція» наименьшее количество голосов избирателей кандидат в мэры от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Владислав Чайка набрал в Заводском районе, наибольшее — в Корабельном.
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Центральная и Ингульская территориальные избирательные комиссии подвели итоги второго тура выборов городского головы Николаева.
Об этом сообщает Суспільне.
В Центральном районе проголосовали 26 237 николаевцев. За действующего мэра Николаева Александра Сенкевича свой голос отдали 16 049 избирателей, за кандидата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владислава Чайку — 9 806. Испорченными признаны 1,45% бюллетеней.
В Ингульском районе в голосовании приняли участие 25 038 николаевцев. За Александра Сенкевича проголосовали 14 334 избирателя, за Владислава Чайку — 10 356.
Итоговые протоколы передадут в городскую территориальную избирательную комиссию.
Напомним, согласно данным штаба партии «Пропозиція» наименьшее количество голосов избирателей кандидат в мэры от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Владислав Чайка набрал в Заводском районе, наибольшее — в Корабельном.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов