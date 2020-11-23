Центральная и Ингульская территориальные избирательные комиссии подвели итоги второго тура выборов городского головы Николаева.

Об этом сообщает Суспільне.

В Центральном районе проголосовали 26 237 николаевцев. За действующего мэра Николаева Александра Сенкевича свой голос отдали 16 049 избирателей, за кандидата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владислава Чайку — 9 806. Испорченными признаны 1,45% бюллетеней.

В Ингульском районе в голосовании приняли участие 25 038 николаевцев. За Александра Сенкевича проголосовали 14 334 избирателя, за Владислава Чайку — 10 356.

Итоговые протоколы передадут в городскую территориальную избирательную комиссию.

Напомним, согласно данным штаба партии «Пропозиція» наименьшее количество голосов избирателей кандидат в мэры от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Владислав Чайка набрал в Заводском районе, наибольшее — в Корабельном.