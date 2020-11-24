Под Николаевом на территории села Мешково-Погорелова в очередной раз горит мусор на незаконной свалке частного предприятия «Мильча».

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области, звонок о пожаре поступил в службу «101» сегодня ночью, в 1:49. По вызову направлены огнеборцы 3 (Заводский район Николаева), 4 (Ингульский район), 16 (Витовский район) государственных пожарно-спасательных частей, дежурную смену оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Никоалевской области.

«Стало известно, что огонь распространился большим склоном с мусором на ориентировочной площади 1000 м2. Спасателям в 4:05 открытый огонь удалось локализировать, продолжается его ликвидация, наблюдается плотное задымление. Проводился пролив и разбор истлевшего мусора», - сообщили в ведомстве.

Утром на место пожара прибыла дополнительная техника от предприятия: экскаватор, трактор ДТ-75 и отвалом для развертывания мусора, трактор с ковшом, два грузовых автомобиля для подвоза грунта. Дополнительно задействована пожарная автоцистерна аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения.

В целом от ГСЧС сейчас работает 3 единицы техники и 11 человек.

Напомним, в августе на мусорной свалке в селе Мешково-Погорелово Витовского района произошел очередной пожар. Площадь составила 1000 квадратных метров. До этого масштабный пожар, также площадью 1000 м2там был в июле.

Свалка находится по улице Набережной, 2 в Мешково-Погорелово, принадлежит частному предприятию «Мильча», директором которого является Юлия Сулейманова.

Согласно заключению государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы от 17 октября 2011 года, территория по адресу улица Набережная, 2 в селе Мешково-Погорелово является местом временного сбора и хранения отходов. То есть мусор временно может содержаться там, но в любом случае должен перевозиться на городской полигон для последующего захоронения. Санитарно-эпидемиологическая служба позволила ссыпать в карьер камни и землю, а также опавшие листья и ветки деревьев с тем, чтобы потом эту землю можно было бы использовать в сельском хозяйстве. Однако, на свалку свозятся строительные и бытовые отходы.

Отсутствие каких-либо законодательных оснований, позволяющих этому предприятию в принципе заниматься эксплуатацией полигонов ТБО доказывает то, что в информации, размещенной в Едином государственной реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей в графе «вид деятельности» у ЧП «Мильча» указан лишь один КВЭД – 38.1.1 – Сбор безопасных отходов (основной).

В 2015 году журналист Катерина Середа в своем блоге на НикВести писала о том, что еще в 2009 году ЧП «Мильча» должна был засыпать карьер и открыть на его месте страусовую ферму. Однако, свалка продолжает функционировать и по сей день. Туда буквально каждые 5 минут приезжали автомобили с мусором, в том числе и с канализационными отходами.