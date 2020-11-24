В Европейском союзе призвали политические партии Грузии договориться для разблокирования работы парламента после выборов.
Как сообщает Европейская правда, об этом говорится в заявлении прессекретар Еврокомиссии Петера Стано.
– Грузия: после выборов Евросоюз надеется, что большинство и оппозиция найдут необходимый компромисс для обеспечения сотрудничества в парламенте с целью продвижения реформ и решения насущных медицинских и социально-экономических проблем, - написал Стано в Twitter.
Напомним, в Грузии по результатам подсчета 99% голосов на парламентских выборах победила правящая партия «Грузинская мечта». Сторонники оппозиции не согласны с результатами и начали протест под зданием парламента.
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В Европейском союзе призвали политические партии Грузии договориться для разблокирования работы парламента после выборов.
Как сообщает Европейская правда, об этом говорится в заявлении прессекретар Еврокомиссии Петера Стано.
– Грузия: после выборов Евросоюз надеется, что большинство и оппозиция найдут необходимый компромисс для обеспечения сотрудничества в парламенте с целью продвижения реформ и решения насущных медицинских и социально-экономических проблем, - написал Стано в Twitter.
Напомним, в Грузии по результатам подсчета 99% голосов на парламентских выборах победила правящая партия «Грузинская мечта». Сторонники оппозиции не согласны с результатами и начали протест под зданием парламента.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов