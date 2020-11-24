В Европейском союзе призвали политические партии Грузии договориться для разблокирования работы парламента после выборов.

Как сообщает Европейская правда, об этом говорится в заявлении прессекретар Еврокомиссии Петера Стано.

– Грузия: после выборов Евросоюз надеется, что большинство и оппозиция найдут необходимый компромисс для обеспечения сотрудничества в парламенте с целью продвижения реформ и решения насущных медицинских и социально-экономических проблем, - написал Стано в Twitter.

Напомним, в Грузии по результатам подсчета 99% голосов на парламентских выборах победила правящая партия «Грузинская мечта». Сторонники оппозиции не согласны с результатами и начали протест под зданием парламента. Ранее Михеил Саакашвили, лидер грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение», призвал грузинскую полицию не выполнять приказы власти